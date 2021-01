Scoperta la seconda tartaruga più preziosa al mondo: era in un lago del Vietnam

Un ritrovamento incredibile, destinato a rappresentare una autentica svolta per gli amanti degli animali. La tartaruga dal guscio molle conosciuta come Swinhoe non è più sola sul pianeta dopo la scoperta di una femmina della sua specie in Vietnam. Una tartaruga femmina di 86 kg è stata trovata nel lago Dong Mo, nel distretto di Son Tay ad Hanoi, e catturata per test genetici in ottobre.

I test del DNA hanno ora confermato che l'animale è una tartaruga dal guscio molle di Swinhoe , la tartaruga più a rischio di estinzione al mondo. Un'altra tartaruga che si stima pesasse 130 kg è stata avvistata nel lago e gli ambientalisti sperano che questo possa essere un altro maschio. L'unica tartaruga dal guscio molle di Swinhoe maschio conosciuta è allo zoo di Suzhou in Cina. Gli scienziati mirano a garantire che le tartarughe abbiano la possibilità di riprodursi e salvare la specie dall'estinzione.

