Balena inghiotte due donne, il racconto choc: «Pensavo ci avrebbe portato a fondo, ecco come ci siamo salvate»

Inghiottita da una balena come Pinocchio e ancora in vita per raccontarlo. Julie McSorley, 58 anni, ha vissuto un'esperienza che nessun altro può vantare. Nel novembre del 2020, mentre si trovava a bordo del suo kayak nella baia di San Luis Obispo in California, è finita nella bocca di una megattera. Insieme a lei, anche un'amica. Si erano avventurate in una zona dove speravano di poter osservare i cetacei a distanza di sicurezza, quando è successo l'impensabile. L'evento, ripreso in video, ha fatto il giro del mondo. Ecco il racconto di una delle protagoniste.

Julie McSorley, che di lavoro fa la fisioterapista, ha raccontato l'esperienza al portale online Slate. «Ci siamo addentrate per 30 minuti verso l'oceano.

Proprio un minuto prima che facessimo marcia indietro, è successo. In quel momento pensavo semplicemente che la balena mi avrebbe buttato in acqua. Invece no, ero nella bocca della balena», ha spiegato.

«È successo tutto così in fretta - continua Julie - All'inizio pensavo solo di essere in acqua. Poi la balena ha chiuso la bocca ed è entrata nella acqua. È così grande che ti sembra di cavalcare un'onda. Non ho potuto vedere nulla. Non ricordo nemmeno se avevo gli occhi aperti o chiusi. La mia preoccupazione principale era trattenere il respiro». Un'esperienza incredibile.

Ma come è andata a finire? «Pensavo che la balena avrebbe potuto trascinarci giù. Per fortuna avevamo i giubotti di salvataggio: non appena la balena ha aperto la bocca e ci ha lasciato andare, siamo risaliti in superficie. Fino a quel momento non ho visto niente». Julie, però, è riuscita a immortalare la scena incredibile con il telefono, che era rimasto in superficie. Un uomo della Guardia Costiera che ha assistito alla scena le ha caricate sulla barca e portate in salvo. «La mia amica Liz era sotto choc, per un po' non ha parlato».