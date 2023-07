Alessia Marcuzzi con l'ex Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol, la foto della famiglia allargata conquista i social: «Bellissimi»

«Ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei, che bacia me». Chissà che la canzone Mon Amour di Annalisa non sia ispirata proprio alla famiglia allargata di Alessia Marcuzzi. La Boomerissima ha pubblicato alcune foto del suo viaggio a Londra. In uno scatto, insieme a lei ci sono l'ex marito Francesco Facchinetti e la loro figlia Mia, ma anche l'attuale moglie dello speaker Wilma Faissol e i loro due figli, Leone e Angelica. Una grande famiglia, che si ama in maniera totalmente anticonvenzionale.

Alessia Marcuzzi ha mantenuto un bel rapporto con gli ex compagni Simone Inzaghi (che con la conduttrice ha avuto Tommaso) e Francesco Facchinetti. Per amore dei figli, Alessia e le nuove compagne vivono in perfetta sintonia. E nel caso di Wilma Faissol, l'attuale compagna di Facchinetti, c'è addirittura una grande amicizia. La scorsa estate Wilma ha addirittura salvato la vita ad Alessia, che in vacanza stava rischiando il soffocamento. I loro rapporti sono ormai noti al grande pubblico e nessuno fa più domande scomode. I commenti, infatti, sono tutti positivi. «Siete davvero bellissimi», si legge.

La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, aveva parlato così del rapporto con l'ex di suo marito: «È un esercizio faticoso e insieme un atto d'amore» ha affermato: «Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti.

E poi trovare un'armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato».