Cecilia Rodriguez e il trattamento chiropratico, la modella è sorpresa: «Non si direbbe ma...»

Cecilia Rodriguez, come tanti altri vip italiani, si sta godendo le sue vacanze estive in Sardegna e, tra un'uscita in barca e una serata in discoteca, sta cercando di documentare quanto più possibile per mostrare, poi, tutto ai suoi follower su Instagram. La sorella minore di Belen Rodriguez, nelle ultime storie che postato, si è lasciata filmare mentre si sottoponeva a un trattamento chiropratico.

Cecilia Rodriguez posta moltissime storie sul proprio profilo Instagram e uno degli ultimi video che ha pubblicato è davvero curioso.

Infatti, la modella argentina, a bordo di uno yacht, si sottopone a un trattamento chiropratico: ovvero un esperto, attraverso la manipolazione manuale di vari punti del corpo, è in grado di migliorare la funzionalità del sistema nervoso. Nel video, Cecilia è stesa su di un lettino e il medico le sta schiacciando la schiena. A un certo punto, si sentono le ossa scrocchiare ed ecco che la modella si gira e, con un'espressione un po' allucinata, tira un sospiro di sollievo. Nel secondo filmato, l'esperto tira la gamba a Cecilia e si sente un suono sordo di ossa. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, quindi, scrive: «Dalla mia faccia non si direbbe hahah ma è pazzesco. Croccante».

Cecilia Rodriguez si sta godendo le sue vacanze estive insieme al fidanzato Ignazio Moser e ad alcuni amici. In questo momento, la coppia si trova in Sardegna ma potrebbe anche raggiungere e poi soggiornare in altre località.