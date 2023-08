Andrea Delogu, la sorpresa all'aeroporto del fidanzato Luigi Bruno: «Che dolce»

Andrea Delogu è tornata dal un lungo viaggio in Giappone e ad attenderla all'aeroporto c'era il suo fidanzato Luigi Bruno, modello di 23 anni con il quale sta da due anni. La loro relazione è sempre stata molto riservata, ma nelle ultime settimane i due hanno iniziato a condividere momenti insieme, partendo dal concerto di Tiziano Ferro dove si sono scambiati baci ed effusioni, fino allo scatto per il loro secondo anniversario insieme. Luigi ha voluto sorprendere ancora una volta la sua fidanzata, facendosi trovare all'uscita dell'aeroporto con un mazzo di girasoli. Andiamo a vedere la reazione di Andrea Delogu alla sorpresa.

Luigi Bruno, fidanzato 23enne di Andrea Delogu (40 anni) ha deciso di sorprendere la sua fidanzata con un gesto del tutto inaspettato.

Luigi ha comprato un mazzo di girasoli, è saltato in sella alla sua bicicletta elettrica e, sulle sue storie Instagram ha fatto sapere che era in procinto di fare una sorpresa alla sua «guagliona» (fidanzata).

Andrea Delogu, vestita da classica scolaretta giapponese, con due codini alti, la camicia bianca e una gonna a pieghe a quadri, è rimasta colpita dal gesto e non ha atteso un secondo in più: appena l'ha visto gli è saltata in braccio, riempendolo di baci.