Maluma molestato al concerto, un fan lo tocca nelle parti intime: la reazione del cantante

Maluma molestato da un fan al suo ultimo concerto negli Stati Uniti. Il cantante colombiano, in tour per il mondo, sta collezionando sold out su sold out. Un fan però (non è chiaro se uomo o donna) si è fatto prendere la mano. Anzi, l'ha lasciata andare, toccando l'artista nelle parti intime. È successo dopo lo show alla Mohegan Sun Arena di Montville (Connecticut, Stati Uniti).

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS — Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023

La scena è stata ripresa in video da un altro fan, che aspettava il passaggio del cantante dopo il concerto.

Maluma, sex symbol riconosciuto in tutto il mondo, stava salutando gli spettatori accompagnato dai bodyguard, quando uno di loro ha sporto la mano oltre le transenne per toccare l'artista nelle parti intime. Il colombiano ha subito reagito allontanandosi, poi ha rimproverato il fan esuberante. Poi, dopo che il cantante si è allontanato, anche la security ha redarguito il fan. La scena, com'era prevedibile, è finita sui social e ha scatenato una grande polemica.