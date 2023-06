Concerti a Napoli, tocca ai Coma Cose: tutti gli appuntamenti a Palazzo Reale e all'Arena Flegrea

I Coma Cose tornano a esibirsi a Napoli, a Palazzo Reale, domani, domenica 25 giugno, per il Noisy Naples Fest 2023. Il duo composto da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale, torna a nel capoluogo partenopeo dopo il sold out dello scorso marzo alla Casa della Musica. Dopo la 73ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Addio” (Premio Sergio Bardotti per il miglior testo) e la pubblicazione ultimo album “Un meraviglioso modo di salvarsi”.

Appuntamento negli spazi del giardino romantico che ha già ospitato Carmen Consoli e Marina Rei.Organizzati in collaborazione con Bang! e Drop, si proseguità il 30 giugno con Raphael Gualazzi e Simona Molinari, l’1 luglio con Aiello, il 2 luglio con Sergio Cammariere e il 5 luglio con i Planet Funk.

Attesi invece all’Arena Flegrea, classica venue del Noisy, i concerti di OneRepublic (12 luglio – sold out), Mr Rain (13 luglio), NuGenea (15 luglio), Brutal – From Ibiza to Naples con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Paola e Chiara + special guest (20 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato (26 luglio) e Carl Brave (27 luglio).