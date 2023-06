Elettra Lamborghini e il botta e risposta con i fan: «Non sopporto chi non si fa i ca*** propri»

Elettra Lamborghini è sempre stata molto disponibile con i suoi fan che ama incontrare in occasione dei suoi concerti oppure dei firma copie dei suoi dischi. Proprio perché ribadisce sempre che il successo e il seguito che possiede lo deve a loro, sui social le piace rispondere alle loro domande e, infatti, spesso, mette a disposizione dei follower il box in cui possono chiederle varie curiosità. Così, ha fatto anche nelle ultime storie e, alcune risposte, sono molto divertenti.

Quando Elettra Lamborghini mette a disposizione dei fan il box delle domande, poi, si sbizzarrisce con le risposte. Un follower le ha chiesto quali fossero le cose che proprio non sopporta e la cantante ha risposto: «La menta e tutto ciò che si mastica, gli odori, l'odore della sigaretta o di chi ti fuma in faccia, i profumi sintetici le robe bagnaticce in faccia, le persone rumorose, la noia, i tempi morti. La musica troppo alta (che non metto io), chi frena in modo troppo brusco o chi non sa guidare, le gatte morte e la gente che puzza. Poi, ovviamente, chi non si fa mai i ca*** propri. Però, alla fine, non me ne frega un ca***, quindi, a posto così», con tanto di emoticon che si sbellica dalle risate.

Qualcuno, poi, le ha chiesto quale fosse stata la sua prima cotta ed Elettra ha risposto: «Un tizio con i capelli rossi che andava pure a cavallo quando ero piccola.

Lo stalkerizzavo letteralmente».

Elettra Lamborghini è molto amata sui social e, in generale, dai suoi fan, perché con loro ha sempre dimostrato grande disponibilità: non ha mai detto no a foto o autografi, anzi, come da lei dichiarato, si diverte tanto a conoscerli.