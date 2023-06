Sfera Ebbasta, la dolce dedica per il figlio: «Mi hai insegnato il per sempre»

Sfera Ebbasta, oltre a essere il più famoso e ascoltato trapper italiano, è anche un papà innamoratissimo del suo bambino Gabriel, avuto dalla compagna Angelina. Il figlio del cantante ha compiuto un anno e, quindi, i genitori hanno voluto dedicargli dolci parole su Instagram, postando alcune foto, momenti, ricordi e video del loro piccolo. Il post di Sfera Ebbasta, però, non è piaciuto a tutti e, infatti, alcuni utenti social hanno avuto da ridire. Ecco perché.

Sfera Ebbasta ha dedicato un dolce post al suo bambino Gabriel che ha compiuto un anno di vita. Il cantante ha raccolto foto che lo ritraggono insieme al piccolo e ha scritto: «Mi hai insegnato il significato della parola per sempre. Buon primo compleanno figlio mio. Ti amo più della mia vita».

Tra i teneri scatti pubblicati, spunta anche il video del momento esatto in cui Gabriel è nato: la mamma, ovvero la compagna di Sfera, ha avuto un parto cesareo e, quindi, in sala operatoria si intravede molto sangue. Infatti, Instagram aveva censurato il contenuto che, ovviamente, tutti i fan hanno aperto. Dopo avere scoperto di che cosa si trattava in molti hanno commentato in modo negativo.

Sotto al post di Sfera Ebbasta sono apparsi migliaia di like e commenti, molti si riferivano al video in cui si vede (senza filtri) la nascita di Gabriel. Alcuni hanno scritto: «Sì, però, il video così potevi anche evitare», «Il filmato faceva abbastanza impressione» oppure ancora «Il video del parto lo avrei evitato».