Michelle Hunziker non sopporta il caldo: «Come fai a resistere con tutto quel pelo?»

Michelle Hunziker si sta godendo un po' di giorni di vacanza in varie località italiane: prima è stata a Capri con le figlie Sole e Celeste e, adesso, invece, si trova sulla riviera romagnola insieme anche ai suoi cagnolini. Proprio in una delle ultime storie, la conduttrice svizzera stringe in braccio Lilly e si lamenta del gran caldo di questi giorni. Il filmato è tutto da ridere, come del resto, tutti quelli in cui Michelle compare con i suoi simpatici amici a quattro zampe.

Michelle Hunziker non ha mai nascosto di essere un'amante degli animali.

Ogni mattina, infatti, pubblica qualche video divertente di varie specie animali che giocano o compiono gesti esilaranti. Anche i cagnolini della conduttrice appaiono spesso nelle storie, come ad esempio, quella postata per ultima. Michelle è con Lilly e le dice: «Io non so voi ma fa un caldo cioè vorrei essere vestita tutta di ghiaccioli. Come fai tu Lilly con tutto questo pelo e con il caldo?», nel frattempo la cagnolina guarda la sua padrona con un'espressione interrogativa.

Michelle Hunziker ama tenere aggiornati i suoi quasi sei milioni di follower su ciò che sta facendo, su come trascorre le giornate e anche sulle attività che si diverte a fare con le sue bambine e, anche, quando ne ha la possibilità, con il suo nipotino Cesare.