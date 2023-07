Noisy Naples Fest: OneRepublic in concerto all'Arena Flegrea con il nuovo brano «Runaway»

Il Noisy Naples Fest non smette di sorprendercicon una band d'eccezione in live a luglio: gli OneRepublic, la band da 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino. Per la prima volta a Napoli, con un atteso concerto già sold out da diverse settimane, si esibiranno all’Arena Flegrea, mercoledì 12 luglio.

Gli OneRepublic tornano a esibirsi in Italia per 4 nuove date a luglio che hanno fatto segnare il tutto esaurito: oltre a Napoli si esibiranno anche a Roma l’11, a Padova il 14 e Lucca il 16.

Il tour europeo è partito lo scorso 14 giugno da Londra e si chiuderà il 22 luglio a Salem in Germania.

Tra le band pop-rock più ascoltate al mondo, gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l’altro e a dominare le classifiche globali entrando a far parte con le loro canzoni delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America. Dopo il successo internazionale di «West Coast» e di «I ain't worried» -colonna sonora del film campione di incassi «Top Gun: Maverick»- hanno pubblicato il loro nuovo singolo «Runaway».

La programmazione del Noisy Naples Fest all’Arena Flegrea dopo OneRepublic prosegue con Mr Rain (13 luglio), NuGenea (15 luglio), l’evento Brutal con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K e altri ospiti (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Paola e Chiara (20 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato (26 luglio) e Carl Brave (27 luglio).