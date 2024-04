Napoli, all'Arena Flegrea Indoor da ottobre le opere di Banksy con una mostra immersiva

Dall’11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025, Napoli ospitrà l'arte di Banksy con una mostra rivoluzionaria: «The World of Banksy – The Immersive Experience».Dopo il successo dell’evento internazionale «Brick Live» ,15 marzo – 14 aprile 2024, dedicato al mondo dei mitici mattoncini LEGO®, che ha già fatto registrare oltre 15mila visitatori, l’Arena Flegrea Indoor annuncia adesso una nuova grande esposizione per il prossimo autunno.

Arena Flegrea Indoor è il nuovo spazio espositivo della città di Napoli.

Una nuova location concepita per ospitare mostre, esposizioni e grandi eventi tutto l’anno, allestita nel foyer dell’Arena Flegrea, alla Mostra d’Oltremare. Uno spazio accogliente e ben attrezzato, accessibile a tutti, che conta 4000 mq al coperto, con punti ristoro e servizi vari e che mira a diventare uno dei principali poli culturali della città partenopea.

La più grande arena all’aperto del Sud Italia allarga così il suo raggio d’azione, ospitando da quest’anno, oltre ai concerti e agli spettacoli dal vivo, anche appuntamenti indoor rivolti a un pubblico eterogeneo.

Con la maestria del misterioso artista di Bristol, famoso per il suo approccio provocatorio e la sua abilità nell'incanalare il pensiero critico attraverso l'arte, questa mostra immersiva presenta oltre 30 opere di Banksy, tra cui spiccano «Ozone Angel», «Steve Jobs», «Napoleon» e «Waiting In Vain», affiancate da creazioni e murales realizzati da giovani artisti anonimi provenienti da tutta Europa. Un percorso espositivo che offre uno sguardo ravvicinato a più di 130 opere che narrano il mondo dell'enigmatico artista britannico, celebre per la sua presa ironica su temi politici e sociali. The World of Banksy è un viaggio nel cuore della creatività contemporanea e della street art.

Accanto alle opere iconiche che hanno reso Banksy un punto di riferimento globale, la mostra prodotta da L’Artistica srl include una sezione video speciale che svela la storia e il messaggio sociale dietro i celebri murales disseminati per le strade del mondo.

Dopo aver lasciato un'impronta indelebile in città come Roma, Milano e Torino e aver percorso un itinerario che ha attraversato Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai, le opere di Banksy giungono finalmente a Napoli, dove ogni giorno nuove esperienze attendono i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

I biglietti per visitare la mostra di Banksy all’Arena Flegrea Indoor sono già disponibili in prevendita da oggi, lunedì 8 aprile, sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati. Per info: https://bit.ly/TheWorldOfBanksy_ArenaIndoor