«Bella comme a te», Ivan Granatino presenta il suo nuovo brano con Marco D'Amore

Il poliedrico artista napoletano Ivan Granatino pubblica venerdì 8 marzo il nuovo singolo «Bella comme a te». Il brano, prodotto da Napule Allucca e distribuito da Believe, include la straordinaria partecipazione del regista, attore e sceneggiatore Marco D’Amore. «Bella comme a te» è un pezzo romantico e sincero con cui Ivan Granatino celebra la sua compagna di vita, a cui si sente indissolubilmente legato. Il singolo, scritto da Ivan e Armovan, è nato durante un momento di grande difficoltà, mentre sua moglie era in ospedale.

Il testo del cantautore celebra quel dono meraviglioso che è la famiglia e ringrazia il destino che gli ha messo accanto a una donna che lo supporta in ogni momento della vita. Questo singolo, i cui arrangiamenti sono affidati a Vinz Turner, mostra l’innato talento di Ivan Granatino nell’unire sonorità differenti, dando vita a un vero e proprio crossover – ormai sua cifra stilistica – che si muove tra musica urban e tradizione partenopea.

Ad avvalorare “Bella comme a te” anche l’apprezzatissimo regista, sceneggiatore e attore Marco D’Amore, che presta la sua inconfondibile voce al pezzo, che Ivan Granatino ha avuto modo di conoscere sul set di “Gomorra – La Serie”, per la cui colonna sonora il cantante ha realizzato cinque brani.

«Bella comme a te è il secondo singolo che preannuncia l’album – dichiara Ivan Granatino – Questo pezzo mi ha permesso di raccontare di più la mia vita, il mio io, la parte mia più intima. Il brano include anche la partecipazione di un amico, un grande professionista come Marco D’amore, che ha racchiuso nell’ultima parte del brano il senso della canzone. Un grande onore per me». «È stato stimolante collaborare a questo brano – aggiunge Marco D’Amore – Ho molta stima di Ivan, è un’artista di talento e merita il suo posto nel mondo. Mi piace lavorare con artisti che portano in giro il nome e l’arte della mia, della nostra terra».

“Bella comme a te” anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, la cui pubblicazione è prevista nel 2024. Ivan Granatino ha da poco inaugurato il suo “Viene appriesso a me Tour 2024”, affidato a Napule Allucca con l'organizzazione di Nemo Hub, partito il 15 febbraio dal Largo Venue di Roma e proseguito al Teatro Michelangelo di Modena il 22 febbraio. Il tour toccherà successivamente il Teatro Ambasciatori di Catania (15 marzo), il Teatro Orfeo di Taranto (8 aprile), il Multisala UCI Showville di Bari (9 aprile) e il Viper Club di Firenze (18 aprile), per poi concludersi all’Arena Flegrea di Napoli (14 settembre), in occasione dei 40 anni dell’artista. L'obiettivo è portare live uno spettacolo unico nel suo genere, fatto di suoni, effetti speciali e visual, ma soprattutto della musica del noto artista campano.