Maluma operato d'urgenza: «Adesso tanto riposo». Ecco cosa è successo

Operazione d’urgenza per Maluma. E' tornato velocemente nella sua Colombia dopo il tour in Messico perchè cosrtetto ad un intervento al ginocchio per il quale ha dovuto disdire alcuni impegni di lavoro. A renderlo noto è stato lo stesso cantante che sui social network ha condiviso uno scatto in cui è su un letto d’ospedale. Il cantante si è mostrato sorridente nonostante non abbia nascosto i suoi problemi di salute. «Grazie al team di medici. Tutto è andato alla perfezione» ha dichiarato Maluma dopo aver lasciato la sala operatoria dell’ospedale di Medellin dove è stato ricoverato per qualche giorno.

Non è la prima volta che Juan Luis Londoño Arias – questo il vero nome del 28enne – subisce un’operazione del genere. Già nel 2019 era stato costretto ad un breve ricovero per via di uno strappo.

Il musicista ha mostrato le bende che dovrà indossare nelle prossime settimane per coprire la zona trattata ed evitare inutili infezioni. Ma Maluma rassicura i fan, precisando che non è nulla di grave e che appena sarà possibile, tornerà ai suoi impegni di lavoro momentaneamente messi in stand by. L’amico di Jennifer Lopez e Shakira ha spiegato che nell’ultimo periodo non riusciva più a camminare a causa di un dolore lancinante.

Una delle viti biodegradabili che gli erano state impiantante con il primo intervento di tre anni fa si era staccata, causandogli parecchio fastidio, che ha promesso che tornerà più forte di prima sul palco. «Un’altra striscia per la tigre. Adesso tanto riposo e tornerò più forte di prima» ha affermato.

Presente al suo fianco la sua fidanzata Susana Gòmez, con la quale è uscito allo scoperto solo qualche mese fa. Una relazione molto seria per l’artista latino, che è apprezzato in tutto il mondo grazie alla sua musica. La ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo, infatti di lei si sa poco. E' colombiana come il suo fidanzato ed è un architetto e ha una società di interior design chiamata Ese+Ese.