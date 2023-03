Shakira e il messaggio social per Clara Chia, i fan impazziscono: «Sei geniale»

Shakira negli ultimi tempi è stata spesso al centro del gossip per la sua separazione da Gerard Piqué e anche per la canzone "Bzrp: Music Session" in cui racconta il tradimento dell'ex calciatore con Clara Chia che paragona a un Casio e poi a una Twingo. La popstar colombiana ha pubblicato un selfie con una didascalia che in molti credono faccia riferimento proprio alla nuova fidanzata di Piqué.

Nell'ultimo post che Shakira ha postato sul proprio profilo Instagram, si scatta un selfie con indosso un cappellino e nella didascalia scrive: «Chiaroscuro». Secondo i moltissimi fan della cantante, la parole è un chiaro riferimento al nome di Clara Chia, anche se, ovviamente, Shakira non ha dato spiegazioni del perché abbia scelto proprio quella parola. La foto, nel giro di poche ore, ha raggiunto un numero infinito di like e altrettanti commenti che sostengono tutti la popstar.

Shakira è una delle artiste sudamericane più amate del mondo. La cantante è molto seguita anche sui social dove sente costantemente l'appoggio dei suoi fan che, infatti, anche sotto l'ultima foto le hanno scritto: «Sei pazzesca», «Semplicemente geniale» oppure «Una frecciatina con i fiocchi».