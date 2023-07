Chiara Nasti, il messaggio al figlio Thiago: «Eri così buono e tranquillo come papà, ma adesso...»

Sul finire del 2022, Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago avuto dal calciatore Mattia Zaccagni. Nel ruolo di neo genitori, la modella e il calciatore sembrano cavarsela benissimo. E proprio nelle ultime ore, Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto del piccolo Thiago con una tenera e simpatica didascalia a corredo che non è passata inosservata ai fan. Andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Eri così buono e tranquillo (uguale a papà) ed ora? No non puoi essere come me».

Sono queste le parole di Chiara Nasti a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Stando alle parole dell'influencer, il piccolo Thiago inizialmente era la fotocopia del papà, non solo fisicamente ma anche caratterialmente. Adesso qualcosa è cambiato: il piccolo di casa più cresce e più diventa simile a mamma Chiara.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post che Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram. Tra questi, anche quello di Giulia De Lellis: «Bambolotto bello», ha commentato l'influencer. «Solo io lo vedo uguale alla mamma?», ha scritto una fan. E Chiara ha risposto: «Brava, solo io e te lo vediamo uguale a me». «I maschietti sono sempre uguali alle mamme. Preparati», ha scritto ancora un'altra fan.