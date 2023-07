Ilary Blasi lascia Bastian a casa: vacanza tra donne con le sorelle a un'amica

Ilary Blasi è di nuovo in partenza. Questa volta, però, senza il suo Bastian Muller. La conduttrice romana ha, infatti, pubblicato nelle proprie storie Instagram, due immagini in cui mostra, prima, i passaporti e, poi, un selfie con le due sorelle e un'amica. Ilary è da poco tornata a Roma dopo una vacanza da sogno in Brasile insieme al suo compagno, l'imprenditore tedesco. Ora, l'ex moglie di Francesco Totti è pronta per un'altra avventura.

Passaporto con carte di imbarco inserite all'interno, canotta bianca, occhiali da sole e via, si parte per un altro viaggio.

Nonostante, Ilary Blasi non abbia ancora svelato ai suoi follower la prossima destinazione in programma, i fan sono certi di una cosa: con lei non c'è Bastian Muller, imprenditore tedesco al quale è legata ormai da qualche tempo.

La conduttrice si concederà un soggiorno all'estero (in molti pensano dopo avere visto il passaporto), insieme alla sorella Melory, con la quale ha un rapporto molto profondo. Ilary Blasi, dopo essere tornata dal Brasile, è rimasta a Roma pochi giorni e, in questo breve periodo, è riuscita a godersi appieno la sua bambina più piccola: Isabel. Insieme sono, infatti, andate all'istallazione all'Eur ispirata al romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie.