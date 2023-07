Napoli, Maluma live all'Arena Flegrea per il party Brutal: con lui anche Fred De Palma e Baby K

Da Madonna a Jennifer Lopez, passando per i Black Eyed Peas: questi sono solo alcuni dei grandi artisti che hanno desiderato Maluma per le loro canzoni. E ora, la pop star sta per planare a Napoli: appuntamento domenica 16 luglio all’Arena Flegrea per cantare e ballare insieme all’imperatore dell’urban colombiano. I biglietti sono in vendita a 60 euro sui circuiti Ticketone, Etes e Go2.

Napoli dimostrerà il suo feeling con i ritmi pop-sudamericani accogliendo Maluma con un festoso party Brutal: il format che stabilisce un’osmosi dalla natura selvaggia di Ibiza al fuoco vulcanico del Vesuvio debutta per la prima volta in Italia. Prima del concerto dell’idolo di Medellin sul palcoscenico della Mostra d’Oltremare saliranno altri ospiti, pronti a esaltare la coreutica del popolo che raggiungerà il quartiere di Fuorigrotta. Nell’ordine di uscita, sono già confermate le esibizioni di Baby K, Fred De Palma e Chimbala.

Un tris convocato a supportare il mood di Maluma e trasformare Napoli in un dancefloor tropicale.

Da non sottovalutare l’impegno sociale dell’artista originario della Colombia, che ha fondato a Medellín El Arte de Los Sueños, fondazione che sostiene i giovani a rischio attraverso l’arte e l’educazione musicale – e il suo coinvolgimento in progetti di moda. Con con il suo stile provocatorio e autentico è stato nominato prima «Menswear Icon in the Making» e «Men’s Fashion Newest Muse» da Vogue e, dopo, «Man of the Year 2019» da Gq, tanto da diventare il primo artista latino a meritare la copertina del magazine internazionale.