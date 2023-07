Federico Rossi scende dal palco e bacia una fan durante il concerto, lei resta di stucco. Il video è virale sui social

Colpo di scena: Federico Rossi ha baciato una fan durante il suo concerto. Di chi si tratta? Tantissimi sono i fan che continuano a chiedersi chi sia questa giovane donna. Nel video è possibile notare come il cantante si avvicina al pubblico in prima fila e si ferma davanti a una fan. Le canta il brano dritto in faccia e poi, la bacia sulle labbra. Una scena romantica che ha fatto sognare tutti i presenti: un vero e proprio show durante la sua performance al Tim Summer Hits. Ma procediamo con ordine.

ditemi che è la sua fidanzata pic.twitter.com/xuiSEeNNxu — assenzio (@asfaltofresco) July 8, 2023

Il cantante, ex del duo musicale Benji e Fede, nonché ex fidanzato di Paola di Benedetto, ha stupito tutti i presenti durante la sua esibizione all'evento Tim Summer Hits, il programma di concerti offerto dalla Rai in collaborazione con Tim che andrà in onda prossimamente in prima serata.

Tra i fan, in merito all'accaduto, c'è anche chi pensa che il bacio fosse organizzato ma in realtà, l'espressione della fan lascia pensare che sia stato tutto improvvisato dal cantante.