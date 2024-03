Grande Fratello, cosa è successo ieri sera? Eliminati e nominati della puntata di giovedì

Si chiude alla quarantaduesima puntata il percorso al "Grande Fratello" di Grecia Colmenares. Dopo un ultimo confronto con Beatrice e Massimiliano, l'attrice venezuelana è stata infatti costretta a lasciare definitivamente la casa, mettendo fine così al sogno di diventare la vincitrice della 17esima edizione del reality di Canale 5.

La puntata di ieri

La puntata di ieri sera si è aperta con le riflessioni di Simona Tagli, molto distante da diversi concorrenti della casa, a partire da Anita e Alessio.

Proprio questi ultimi due inquilini sono stati chiamati poco dopo in confessionale per chiarire il loro rapporto: negli ultimi giorni, infatti, il loro legame è cresciuto, con una chimica che a questo punto sembra essere incontrollabile. Riaperto poi anche il capitolo legato a Mirko e Perla, con i due che dopo il confronto della scorsa puntata sono apparsi distanti, senza però nascondere l'intenzione di volersi chiarire lontano dalle telecamere. L'attenzione si è poi spostata su Federico Massaro, tornato prima sulla discussione che nei giorni scorsi lo ha coinvolto con Perla, e poi chiamato in giardino per riabbracciare la mamma Carla. Infine, spazio anche alla confessione di Beatrice, che ha parlato del rapporto con Giuseppe Garibaldi, rivelando di essere casta ormai da un po'.

Le nomination

Sono state nomination particolari quelle di ieri sera. I concorrenti, infatti, hanno dovuto votare chi volevano che arrivasse in finale insieme alla già nominata Beatrice Luzzi. Se Letizia e Federico hanno scelto di mandare Paolo, Giuseppe ha deciso di votare se stesso. Rosy e Alessio, invece, hanno scelto Anita. Greta, Paolo e Perla sono stati invece concordi nel nominare Letizia, mentre Sergio, Massimilano e Anita hanno scelto Rosy. Simona ha invece scelto Alessio, mentre Federico ha preferito Paolo e Beatrice Sergio. I concorrenti più votati sono stati quindi Letizia, Rosy, Paolo e Anita. Chi di loro andrà direttamente in finale? Il televoto è aperto.

L'eliminazione

Nella puntata di ieri, i primi a salvarsi dall'eliminazione sono stati Massimiliano e Letizia. Poco più tardi hanno invece esultato anche Greta e Federico, con quest'ultimo che nel corso della puntata ha ricevuto anche la sorpresa della mamma Carla. Infine il verdetto ha sorriso a Simona Tagli, lasciando all'ultimo faccia a faccia Anita e Grecia Colmenares. Proprio quest'ultima, dopo un ultimo confronto con Beatrice e Massimiliano, è stata costretta a lasciare definitivamente la casa. Queste le percentuali di voto: Simona 25%, Letizia 17%, Greta 15%, Massimiliano 14%, Anita 12%, Federico 9%, Grecia 8%.