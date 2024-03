Beatrice Luzzi scarica Giuseppe Garibaldi a Verissimo: «Basta, non ci può essere amore. Mi vivo la mia vita»

Beatrice Luzzi è stata la prima ospite del pomeriggio di Verissimo e in studio poi è comparso anche Giuseppe Garibaldi. Silvia Toffanin le ha chiesto subito come avesse preso il suo secondo posto al Grande Fratello: «Io ci tenevo a vincere per i miei figli. Io, per il mio secondo posto, non ho avuto nessun sentimento negativo, mi andava bene così, però mi sarebbe piaciuto vincere per loro. Mentro ero dietro alle quinte, in quel momento, io sentivo che non avrei vinto però, ripeto, va bene così. Se avessi trionfato, forse, questa esperienza avrebbe avuto più valore. Silvia Toffanin le ha risposto sorridendo: «Beata sincerità!».

Beatrice Luzzi ha cominciato la sua intervista parlando del suo carattere che ha diviso molto: «Sicuramente, io sono un po' cruda che non significa essere sgarbati o maleducati ma dire ciò che si pensa, con modo ovviamente. Io riesco a costruire così. Tanti miei compagni hanno imparato a conoscermi nel tempo e va bene così».

Beatrice Luzzi ha spiegato la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello: «Non è stato un percorso facile. Mi sono pentita un po' di ciò che dissi ad Angelica (la definì "gatta morta", ndr) e, forse, avrei potuto dare un po' meno peso alle parole che sentivo su di me.

Io mi sono sempre sentita sola dentro alla casa, però, ogni volta rinnovavo la speranza, poi, mi nominavano tutti di nuovo. Quando vedevo questi comportamenti, la mia stima ha cominciato a venire meno, non mi piaceva come mi trattavano e, per questo, ho iniziato a sentirmi meno "male". Ero più serena. Nell'ultimo mese, poi, quando non potevo essere nominata, sono diventati tutti carini, mai capita questa cosa, mah...».

Beatrice Luzzi, mentre era all'interno della casa del Grande Fratello, ha subito un grave lutto perché ha perso il padre. A Verissimo ha raccontato i suoi genitori: «Mia mamma mi ha sempre detto "no" su tutto: io non potevo avere nulla di marca, anche il primo computer che uscì non me lo comprò. Lei è una persona molto saggia, con i piedi per terra. Mio papà era un uomo raro, viscerale, un artista. Con lui ho sempre parlato di tutto e questo mi ha permesso di non avere rimpianti con lui. Nella casa, l'ho sentito sempre vicino a me, eravamo connessi. Invece, quando sono tornata a casa, ho percepito la sua morte in modo diverso, adesso, devo un attimo rielaborare il lutto. Ho vissuto questo dolore in modo molto profondo e intimi e ora riesco a condividerlo con gli altri. Ricevere una notizia del genere è difficile ma lui non stava più bene ormai da quattro, cinque anni. Io penso che un uomo di 86 anni che ha avuto una vita molto bella e non si sente più dignitoso penso che perda la serenità. Io credo che ora sia molto sereno. La morte non è sempre brutta, è brutta quando è violenta ma penso che debba essere un aspetto della vita da affrontare con serenità. Io sono davvero fiera dell'uomo che è stato, perché mi ha cresciuta indipendente e coraggiosa, credeva nelle donne».

Beatrice Luzzi ha parlato anche dell'amore per l'ex compagno e padre dei suoi figli, Alessandro Cisilin: «Il mio amore con Alessandro, il mio ex compagno, non è mai finito, si è trasformato, ora, è molto più spirituale. Noi ci siamo riconosciuti fin da subito, ci siamo amati profondamente e, in poco tempo, siamo diventati genitori. Il nostro amore si è trasformato perché quando abbiamo avuto i bambini, abbiamo perso il nostro rapporto».

Alla fine della sua intervista, Beatrice Luzzi è stata raggiunta in studio da Giuseppe Garibaldi, con il quale all'interno della casa ha avuto un flirt: «Giuseppe non si fa capire. Per questo, io vengo sempre attratta da persone diverse di me perché mi stimolano. Con lui non potrebbe funzionare perché ci sono dei punti di vista molto diversi, non troviamo un percorso comune su alcune cose e io non riesco ad andare oltre. Credo che lui abbia bisogno di molto tempo per crescere e io, intanto, mi vivo la mia vita. Credo che tra noi non ci possa essere amore perché quando la magia nasce, andrebbe rispettata e questo non è stato fatto. Io ho sbagliato perché sono stata imprudente e non mi sono regolata, la situazione andava gestita meglio. Avremmo dovuto conoscerci meglio». Giuseppe Garibaldi, accanto a lei nello studio di Verissimo, non ha potuto fare altro che abbozzare un sorriso e prendere atto della decisione di Beatrice Luzzi.