Letizia Petris a Verissimo: «I miei genitori vivevano a San Patrignano, dopo la morte di papà sono caduta in depressione»

Letizia Petris è stata intervista da Silvia Toffanin nella domenica di Verissimo. L'ormai ex protagonista del Grande Fratello ha raccontato la storia d'amore dei suoi genitori che si sono conosciuti nella comunità di San Patrignano: «Mamma entrò in comunità a 17 anni e papà a 25. Entrambi volevano disintossicarsi dall'eroina e hanno deciso di intraprendere questo percorso che è stato davvero doloroso. Poi, si sono innamorati e, quando sono usciti dalla comunità, hanno deciso di avere me. Io sono nata da un amore fortissimo, per questo, ho sempre avuto aspettative molto alte nei confronti delle relazioni. Con Paolo ho trovato serenità».

L'intervista a Verissimo

Nella sua intervista a Verissimo, Letizia Petris ha raccontato il rapporto con i suoi genitori: «Mamma aveva così paura che mi avvicinassi alla droga e facessi i suoi stessi errori che sono sempre stata tenuta sotto a una campana di vetro.

Sono stata in comunità a San Patrignano fino ai 13 anni: ho fatto lì le scuole, facevo sport dentro ed è stato difficile abituarmi alla vita esterna. Mio papà è venuto a mancare nell'arco di 15 giorni da quando arrivò la diagnosi di leucemia. I medici avevano la speranza di salvarlo ma, poi, andò come andò. Quando mio padre morì, io e mamma eravamo davvero tanto tristi, i dottori ci chiesero se volevamo spegnere o meno le macchine perché, anche se, non c'era speranza, sarebbe potuto andare avanti. Poi, lui ci ha aiutate perché si è spento da solo. Non è stato facile perché io e mia mamma siamo cadute in una brutta depressione, ho cominciato ad avere cattivi pensieri sulla mia vita, non volevo più svegliarmi la mattina. È stato un brutto momento che, poi, abbiamo superato, abbiamo ritrovato la speranza e ci siamo fatte forza». Letizia ha, poi, aggiunto: «Paolo è molto simile a mio papà, ama il silenzio, la pace e io non ho dubbi: mio padre lo amerebbe».

L'amore al Grande Fratello

Paolo Masella, poi, ha fatto una sorpresa a Letizia Petris e ha detto: «Lei è una donna fortissima e la stimo molto, oltre che amarla». La ragazza ha aggiunto: «Io di Paolo amo l'equilibrio che mi dà, quando lo vedo sono tranquilla e lo sento casa. Il mio sogno è quello di diventare mamma ma lo è sempre stato».