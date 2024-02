Grande Fratello, Letizia Petris sbotta: «Date sempre ragione a Paolo Masella. Io sono una me*da, ma lui è un pesantone»

Letizia Petris non ha per niente digerito il consiglio che Alfonso Signorini le ha voluto dare durante l'ultima diretta del Grande Fratello. Il conduttore ha consigliato alla gieffina di essere più accomodante e ha sottolineato che Paolo Masella è un uomo davvero paziente soprattutto con lei. Queste parole però hanno particolarmente infastidito Letizia Petris tant'è che in cucina si è sfogata con Massimiliano Varrese. «Paolo è pesante», ha sottolineato. «L'altra volta si è offeso solo perché ho chiesto a Marco di passarmi il calice di vino, invece, di chiederlo a lui. È un pesantone».

«Non voglio una cosa che mi può essere utile voglio solo farti ragionare - ha sottolineato Letizia Petris - Tu in tre mesi non mi hai mai dato ragione.

L'unico è Massimiliano che è sincero e si permette di dare ragione quando è necessario. Io sono sei mesi che mi sento dire che Paolo ha ragione in tutto, che un uomo così non lo trovo più, che lui è perfetto, che io sono la me*da dell'ultimo figlio dell'asciugamano unto».

La gieffina ha aggiunto: «Adesso mi sto iniziando a rompere le pa**e. Anche Alfonso che mi dice che lui ha molta pazienza, perché io no? Ca**o dopo un po' mi rompo anche le scatole di sentire sempre le stesse cose».

Giuseppe Garibaldi ha cercato anche di spiegare a Letizia Petris che si tratta di un punto di vista maschile spiegando che anche lui spesso come Masella tende a dare importanza alle piccolezze. «Non ti sto dicendo che Paolo ha ragione - ha sottolineato Giuseppe - ma semplicemente ti sto spiegando come ragioniamo noi uomini. Ti ricordi quella volta del cappuccino? Io sono come lui su queste cose ad esempio. Forse lui le vuole fare con passione».