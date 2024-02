Letizia Petris e Perla Vatiero, lite al Gf: «Mando giù i miei mostri, io per te ci sono stata mentre tu mi fai stare male»

Perla Vatiero è stata una delle ultime concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello. La gieffina ha preso parte al reality show dopo due mesi dal suo inizio: esattamente il 16 novembre ha varcato la porta rossa dove ha incontrato nuovamente Mirko Brunetti con il quale si era lasciata al termine di Temptation Island l'estate scorsa.

Dato che la situazione era alquanto strana, Perla aveva bisogno di confidarsi con qualcuno e la prima amica che le si è avvicinata, è stata Letizia Petris. Le due concorrenti hanno stretto fin da subito un buon rapporto d'amicizia e presto sono diventate l'una la spalla dell'altra. Tuttavia, nelle scorse ore, la fotografa di Rimini si è lamentata in lacrime con il fidanzato Paolo Masella per il fatto che Perla non le stia vicina come vorrebbe lei.

Letizia ha detto: «Io do sempre troppo agli altri e, poi, sto così.

Il mio grande problema è che se mi chiedessero di scegliere tra me e Perla, o te, io sceglierei voi. Io mando giù i miei mostri per ascoltare quelli degli altri. Non posso pretendere che gli altri mi vogliano bene per forza, lo so ormai. Mi sento costantemente la pecora nera. Mi girano tutti le spalle, anche fuori è sempre stato così».

Letizia Petris, quindi, ha deciso di affrontare l'amica Perla Vatiero e, in maniera molto accesa, le ha detto: «Tu e Greta non mi avete capito, ma invece di avvicinarvi vi siete distaccate da me. Tu, Perla invece di avvicinarti ti sei staccata facendo cose con lei. Io stamani mi sono alzata e ti ho trovata nel letto con lei. Stavate dormendo insieme! Io ci sono stata mille volte per tutti. Vi siete fatte le vostre giornate sperando che mi passasse. Io sono due mesi e mezzo che anche di notte ti sto vicino nei tuoi momenti complicati. Stamani mi hai fatto stare molto male, io non te l’avrei mai fatto. Ma sei mia amica o non sei mia amica Perlì? Mi fai stare male. Io avevo bisogno di te e tu hai preferito distrarti su altre cose, vabbè siamo fatte in maniera diversa. Non sono pazza, se dico cavolate rinchiudetemi in manicomio. Mi hai fatto passare giorni in cui mi sono sentita sola. Io al posto tuo non facevo passare nemmeno un’ora se ti avessi vista tu da sola».

in questa edizione non è solo Bea a vittimizzarsi, forse lo fa maggiormente Letizia Petris, e che pesantezza figlia mia, Paolo buona fortuna.#perletti pic.twitter.com/HUbixjQ2Gq — giogio☁️ - holy era (@gionuvoletta) February 24, 2024

Perla Vatiero ha ascoltato amareggiata le parole di Letizia Petris alla quale, poi, ha risposto: «Io, Perla per come sono fatta lo capisco subito se hai qualcosa che non va. Però, visto che sapevo che era una cavolata non ho voluto ingrandire. Fondamentalmente, preferisco farti sbollire e che ti passi tutto. Non dire che tu stai sempre a disposizione per gli altri e gli altri non fanno lo stesso con te. Non è vero! Quando hai i tuoi momenti ci sono stata io, Perla, come Greta o Sergio. E poi hai messo un muro in questi giorni. Ieri nemmeno la buonanotte, hai preso e sei andata a letto senza dirmi nulla. Non rinfacciarmi che ci sei stata, perché lo stesso ho fatto anche io più volte, non dirlo più, perché non voglio uno scontro su queste cose. Tu dici che non me l’avresti fatto? Quando dormi con Paolo e io sono sola? Non ci devi rimanere male per queste cavolate».