Grande Fratello, Massimiliano Varrese usa lo stesso copione di Heidi? Cosa ha detto a Monia La Ferrera. Le accuse: «È recidivo»

Nel mese di dicembre, Monia La Ferrera è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. La modella non è una semplice concorrente, bensì è l'ex fidanzata di un altro partecipante, Massimiliano Varrese. Sono passati molti anni dalla loro relazione, e negli ultimi giorni i due hanno avuto modo di confrontarsi sul passato. Varrese ha persino confessato a Greta Rossetti di sentirsi protetto e sereno accanto alla sua ex compagna. Sui social, però, c'è chi non ha dimenticato i mesi passati del percorso nella casa di Massimiliano, soprattutto per quanto riguarda l'ex concorrente Heidi Baci. Alcuni utenti hanno sentito dire dall'attore le stesse identiche parole che settimane prima rivolgeva ad Heidi. Il loro controverso rapporto è culminato con l'allontanamento volontario della ragazza dal reality e la totale e definitiva rottura tra i due. «Le persone devono imparare a stare al loro posto», «È recidivo (ovviamente ce l'ha con Vittorio)», «Io osservo e poi metto tutto a posto». «Scappa Monia… Allontanati, fai ancora in tempo! P.S. ricordate questa scena con Heidi?», ha commentato un utente su X. «Stesso identico copione di Heidi, inventarsi cose basate solo sul suo narcisismo e mettere la donna in difficoltà», ha scritto un altro spettatore. «Si ripetono le stesse dinamiche ossessive che Varrese ha avuto con Heidi. È recidivo», ha scritto un altro utente.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben