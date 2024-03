Perla Vatiero, la torta con sorpresa delle amiche dopo il Grande Fratello: «Mi sento in imbarazzo»

Perla Vatiero sta vivendo un periodo felice della sua vita: ha ritrovato il suo fidanzato Mirko Brunetti e ha vinto l'ultima edizione del Grande Fratello. La ragazza, in questi primi giorni fuori dalla casa più spiata d'Italia, sta cercando di tornare alla vita di tutti i giorni ma con tante consapevolezze in più come da lei stessa dichiarato. Perla, poi, è circondata dall'affetto della sua famiglia, dei suoi fan, oltre che da quello delle sue migliori amiche che non mancano mai di dimostrarle il loro affetto.

La sorpresa per Perla Vatiero

Perla Vatiero trascorre il giorno di Pasqua insieme al fidanzato Mirko Brunetti e alla sua famiglia ma, nelle sue storie Instagram, ha anche fatto sapere ai suoi fan di avere incontrato le sue migliori amiche.

Le ragazze l'hanno sempre molto sostenuta durante il suo soggiorno all'interno della casa del Grande Fratello e le hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza tramite messaggi o aerei con dediche. Anche oggi non sono state da meno e hanno accolto Perla con una torta con sopra la sua foto scattata dopo la vittoria del reality show. La scritta incisa con la panna recitava: «Sei tu il nostro Gf» e l'ormai ex concorrente ha aggiunto: «Le sorprese infinite delle mie amiche».

L'imbarazzo di Perla Vatiero

Perla Vatiero, poi, ha registrato una storia Instagram in cui augura buona Pasqua a tutti i suoi follower e ha spiegato: «Ciao ragazzi, innanzitutto, felice Pasqua a tutti. Mi sento un po' in imbarazzo e a disagio a fare questi video dopo così tanto tempo senza telefono e mi scuso se oggi sarò un po' assente ma sono in famiglia a festeggiare. Grazie per il vostro amore quotidiano».