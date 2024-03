Beatrice Luzzi: «Sono in tilt». Il ritorno sui social dopo il GF mette in allarme i fan

Beatrice Luzzi è entrata al Grande Fratello in punta di piedi ma è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi telespettatori. Infatti per molti era già «la vincitrice». Purtroppo non è stato così. L'attrice infatti, durante la finale si è classificata al secondo posto, alle spalle di Perla Vatiero.

L'ex gieffina è però uscita dalla casa più spiata d'Italia come una gigantessa e oggi non smette di parlare ai suoi fan attraverso i suoi profili social. Proprio nelle ultime ore, Beatrice ha infatti condiviso un messaggio d'affetto su Instagram per i suoi follower ed ha spiegato come sta vivendo questi giorni post Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi dice di «no» alla cattiveria.

L'attrice durante la ripresa del video ha anche mostrato ai suoi follower mamma Silvestra e il suo cagnolino. «Mi mancate e lo so che anche io vi manco - ha sottolineato Beatrice Luzzi nel video Instagram -. Non sono molto attiva in questi giorni, anzi, sono totalmente in tilt ma sono giorni di festa. Sono qui con la mia mamma e il mio cagnolino. Adesso mi dedico a loro e soprattutto a recuperare. Vi consiglio di stare in pace e di non fare la guerra. Torno al più presto e facciamo delle cose belle. Un abbraccio a tutti».

I commenti dei fan

Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram che ha pubblicato l'ex gieffina. «Sei una grande, ho tanta stima per te. Un abbraccio forte», ha scritto una fan. E ancora: «Brava Bea con questo gesto sei ancora di più una queen e resterai la vera regina di questo Grande Fratello».