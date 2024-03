Nei giorni scorsi Giuseppe Garibaldi ha ammesso di sentire la mancanza di Beatrice Luzzi e di volerci riprovare. L'attrice però, durante la puntata di giovedì 7 marzo, non solo ha chiuso ad ogni possibilità, ma ha anche fatto un'ammissione choc.

Grande Fratello, confessione choc di Beatrice Luzzi «Io casta da sei anni». E su un futuro con Garibaldi ...

Giuseppe Garibaldi innamorato

Dopo la lite con Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi è tornato a parlare di Beatrice Luzzi «La verità è che io ci penso ancora.

Se solo avessi più tempo ci riproverei». Alfonso Signorini mostra il confessionale di Giuseppe a Beatrice che però chiude ad ogni possibilità.

La confessione di Beatrice Luzzi

Nonostante le belle parole di Giuseppe, Beatrice non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi «Il mio cuore dice che non si può fare. Sicuramente c'è un grande affetto, c'è qualcosa non lo nego ma mi sono resa conto che la sua lettura delle cose è sempre molto distante dalla mia. Che ci fosse qualcosa fra noi è indubbio, ma se tornassi indietro sarei molto più prudente».

Poi la confessione choc «La verità è che io sono ormai casta dai sei anni, da quando mi sono lasciata con Alessandro ( il padre dei suoi figli ndr) non ho avuto più flirt. Quello che so adesso, con la maturità e responsabilità di due figli, è che non mi posso permettere una storia del genere.“Adesso avrei bisogno di una persona che ragiona a 360 gradi».