«Cibo scaduto al Gf», il sospetto di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo la clamorosa scoperta

L’atmosfera al Grande Fratello è sempre in bilico tra l’essere intrigante e l’essere controversa, ma un nuovo caso scuote i concorrenti del reality show di casa Mediaset. Giuseppe Garibaldi ha rivelato una sua personale ‘scoperta’: al GF si consumerebbe cibo scaduto. Mentre cucinava insieme a Beatrice Luzzi ha fatto notare che sulla vaschetta della carne c’era una data risalente a dieci giorni prima. L’attrice, incredula, ha dubitato della validità della data di scadenza, chiedendosi se fosse stata cancellata o alterata. Se confermata, l'osservazione di Garibaldi solleva questioni di sicurezza alimentare per tutti i concorrenti, benché alcuni telespettatori abbiano suggerito che quella carne era sicurissima da consumare per un altro motivo che forse gli era sfuggito... Quale sarà la verità? Davvero gli inquilini della casa più spiata d’Italia consumano cibo che ha superato la data di scadenza?

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben