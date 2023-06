Benjamin Mascolo e la depressione, il post per il suo compleanno: «Non credevo di arrivare a 30 anni, volevo distruggermi»

Una vita sulle montagne russe quella di Benjamin Mascolo, per tutti Benji (quello del duo con Fede). Fino a un anno fa viveva a Los Angeles, era fidanzato (con tanto di proposta di matrimonio) con Bella Thorne ed era adorato dalle Zedders (le adolescenti di oggi). Poi tutto è cambiato, la storia con l'attrice è finita e lui è tornato a casa dai genitori a Modena, ha un nuovo amore che protegge e torna a fare musica, in versione rock. Oggi compie Benjamin compie 30 anni e si fa gli auguri su Instagram raccontando molto di sè e parlando di depressione.

Benjamin Mascolo e la depressione, il racconto

«Oggi sono 30 anni.

Quando l'aiuto è necessario

Ma le cose sono andate diversamente: «In realtà solo non ci sono rimasto, perchè un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un'altra occasione. Facendomi vedere un po' di luce nel mio mondo di pensieri scuri. I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso, nel rispetto di una vita che Dio mi ha dato e di cui non sapevo più riconoscere il valore. Non sarò mai abbastanza grato a chi mi ha teso una mano, a chi mi ha fatto capire (a me che per tanto tempo mi sono creduto invincibile) che non c'è vergogna nell'ammettere di avere bisogno di aiuto».

Il messaggio per i fan

Una lettera che scrive a se stesso ma che dedica a chi come lui sta vivendo un periodo buio: «Oggi sono 30 anni e l'unica cosa che desidero è augurare a chi vive un momento del genere tanto coraggio. È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per ricordarci chi siamo, esseri unici e insostituibili, molto più di numeri sui social, pixel su uno schermo o di un conto in banca. Se anche solo una persona leggendo queste parole si dovesse sentire meno sola o trovare le forze di riprovarci sarebbe per me il regalo più grande. Ci spero davvero. Benji»