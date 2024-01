Si ritrovano su Facebook cinquant'anni dopo il primo bacio: Anna e Riccardo si sposeranno. Dalla chat al matrimonio (grazie all'aiuto della nipote)

«Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», cantava Antonello Venditti nel 1991. Ed è proprio quello che è successo a Riccardo Fontani e Anna Adamanti, due signori toscani di 79 e 77 anni. Dopo un primo (e unico) bacio scambiato nel 1965 in una balera di Abbadia San Salvatore, in provincia di Grosseto, i due si sono persi di vista, non potendo contare su numeri di telefono, profili social o altro. Poi, grazie a Facebook, Anna e Riccardo non solo sono riusciti a ritrovarsi, ma hanno anche deciso di sposarsi. Una storia incredibile, raccontata da loro stessi a «I fatti vostri», la trasmissione di Rai 1 condotta da Tiberio Timperi.

La storia

Una storia da film, di quelle strappalacrime.

Un incontro casuale, un bacio fortuito, un amore sbocciato ma mai vissuto. Poi, dopo cinquantanove anni, il lieto fine grazie a Facebook. È la storia di Riccardo Fontani, 79enne ed ex dipendente del polo chimico di Scarlino, ormai in pensione, e di Anna Adamanti, maestra, anche lei a riposo, di 77 anni. Dopo un primo (e unico) bacio in una balera di Abbadia San Salvatore, in provincia di Grosseto, i due si erano persi di vista, non potendo contare su numeri di telefono o profili social. Il loro però era stato un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato dalla stessa Anna a «I fatti vostri», la trasmissione di Rai 1 condotta da Tiberio Timperi. Nonostante i tentativi di rincontrarsi, tornando nel locale altre volte nella stessa estate, i due non erano però più riusciti a vedersi. Motivo per cui ognuno aveva continuato con la propria vita. Anna si è spostata, ha iniziato a lavorare come maestra ed ha avuto due figli, Federico e Riccardo, proprio come il suo amore della balera. Un amore confessato anche al marito: «Lo raccontai anche a mio marito, oh mica c'era stato niente, però mi faceva piacere che il figlio ricordasse quella serata che mi aveva segnato», ha riveltato la donna su Rai 1. Anche Riccardo si è sposato, ma a causa dei continui litigi dopo il matrimonio è arrivato anche un divorzio.

Poi, quasi per caso, dopo essere rimasta vedova Anna ha raccontato quell'avventura anche alla nipote. Da qui l'idea di contattarlo online: «Nonna, se vuoi provare a ritrovarlo, devi cercarlo su Facebook, ti iscrivo io». E così è stato. I due iniziano a chattare, anche se lui inizialmente non la riconosce. Poi l'incontro dal vivo e la resa dei conti: «Da lontano mi pareva una faccia conosciuta, ma non ero sicuro», dice Riccardo. «Quando le sono arrivato accanto le ho chiesto: "Ma ci conosciamo già?"». «Oh birbante, sei quello che mi ha dato il bacio nel '65», risponde lei. Infine, come ogni film d'amore che si rispetti, la decisione di ritornare insieme, questa volta per sempre: «Ci sposeremo ad aprile», hanno annunciato i due insieme in diretta tv.