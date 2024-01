«Il mio fidanzato non vuole rimuovere il tatuaggio fatto con la ex con cui continua a sentirsi: dovrei annullare il matrimonio?»

Una ragazza (e futura sposa) ha rivelto di essere tentata di annullare il matrimonio a causa di un tatuaggio del suo fidanzato. La donna, 24 anni, ha condiviso il suo dilemma su Reddit, sottolineando l'insistenza del suo fidanzato, 28 anni, nel mantenere un tatuaggio identico a quello della sua ex ragazza, con cui è ancora in contatto.

Cinque anni fa, lui e la sua ex si erano fatti tatuare lo stesso soggetto sui polsi durante una relazione che stava per essere coronata in un matrimonio, ma che si era conclusa dopo il tradimento di lei. Lui ha conservato il tatuaggio come ricordo del loro tempo insieme e si è rifiutato di rimuoverlo, scatenando la preoccupazione della fidanzata. Gli utenti di Reddit hanno consigliato alla donna di rivalutare il matrimonio, ha scritto il Daily Mail.

Alcuni hanno suggerito di non cercare di controllare le scelte del fidanzato, soprattutto se riguarda al suo corpo. La ragazza ha dichiarato: «Ci siamo fidanzati un anno fa. Avevo già visto il tatuaggio e lo trovavo un po' strano, ma fino a poco tempo fa andava bene. Poi ho trovato una chat tra il mio fidanzato e la sua ex ragazza, sei mesi dopo il nostro fidanzamento. Lui parlava del fatto che ogni volta che lo guardava, gli ricordava lei e la cicatrice emotiva che lei gli aveva lasciato. Le ha chiesto se lei l'avesse rimosso, scoprendo così che aveva lo stesso tatuaggio.

Hanno poi discusso del fatto che saranno sempre parte l'uno della vita dell'altro in qualche modo».

Sentendosi «a disagio», la giovane di 24 anni ha chiesto al ragazzo di rimuovere o coprire il tatuaggio, poiché la fa sentire come se «lo stesse condividendo con un'altra donna ogni giorno». La coppia ha litigato molto a causa di questa situazione e ora lei vuole sospendere il matrimonio, affermando che non potrebbe «sposare un uomo che ha un tatuaggio che gli ricorda un'altra ragazza».

Gli utenti di Reddit hanno supportato l'autrice del post (poi rimosso dal social), notando che il problema principale sembra essere non tanto il tatuaggio, quanto le conversazioni con l'ex ragazza. La richiesta di rimuovere il tatuaggio, infatti, potrebbe non cambiare i sentimenti del ragazzo, e cercare di forzare una decisione così personale potrebbe essere sbagliato.

«Il mio fidanzato aveva due tatuaggi da una precedente relazione», si legge in un commento di risposta. «Uno era un'onda sonora di una registrazione della voce di lei e l'altro era un stick and poke (una tecnica usata immergendo un ago nell’inchiostro e pungolando poi manualmente la pelle) che lei gli aveva fatto. Ha coperto l'onda sonora subito dopo la rottura e ha coperto volentieri lo stick and poke quando ci siamo messi insieme».

«Il mio fidanzato aveva uno stick and poke bellissimo, ma l'ha coperto perché la sua ex non fa parte della sua vita e non voleva che lei ne facesse parte. Gli ho anche detto che vedere il tatuaggio mi faceva sentire insicura nella nostra relazione. Anche lui ha coperto i suoi tatuaggi con cose molto più belle, il che è stato anche un vantaggio. Perché il tuo fidanzato insiste nel tenerlo? Ti meriti qualcuno che faccia molto di più che coprire (o rimuovere) un piccolo e stupido tatuaggio», ha concluso.