«Ho 18 anni, sono fidanzata con un sessantenne e siamo felici», ma i fan dell'influencer la accusano di essere una "cacciatrice di ricchi"

La giovane influencer Keisha Louise, 18 anni, di Irvine, Scozia, è fidanzata con uomo di 60 anni, Dimitrios Fotis (una differenza d'età di 42 anni). La coppia condivide regolarmente sui social video dei loro allenamenti in palestra, evidenziando la loro passione comune per il fitness e la nutrizione.

La loro relazione è cominciata all'inizio del 2022, e da allora sono insieme da quasi due anni, come dichiara Keisha. Tuttavia, il loro legame è stato oggetto di intensa attenzione sui social media, con numerosi utenti che hanno commentato sotto i loro video. Lo riporta il Daily Mail.

Uno degli utenti ha accusato Keisha di essere una «cacciatrice di uomini ricchi», aggiungendo che «il denaro non può davvero comprare la felicità».

Altri hanno espresso il loro sostegno, ritenendo che l'amore non debba essere giudicato in base all'età. Keisha ha condiviso ulteriori dettagli sulla loro relazione e ha pubblicato video sulla loro vita quotidiana in risposta ai commenti negativi.

Alcuni hanno mostrato comprensione per la relazione insolita, condividendo esperienze simili. Altri hanno commentato positivamente, sottolineando che «l'età è solo un numero» e incoraggiando Keisha a ignorare i giudizi negativi.

Keisha ha risposto, affermando che il suo compagno le ha mostrato un amore senza precedenti e l'ha trattata con rispetto. La giovane influencer ha difeso la sua relazione: «Quest'uomo mi ha mostrato un amore senza precedenti e mi ha trattata come merito di essere trattata. Due anni e non mi sono mai sentita così sicura». Alcuni utenti hanno anche manifestato curiosità su come la coppia si sia conosciuta, e Keisha ha rivelato che è stato un incontro fortuito, definito «un momento fortunato».