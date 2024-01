Snobbano la festa di compleanno della figlia di 2 anni. Le scuse assurde degli invitati alla mamma: «Ops, facevo un sonnellino»

In quanto genitori si fa il possibile per regalare ai propri figli le migliori emozioni, quei ricordi che rimarranno impressi non solo su una pellicola fotografica ma anche nei loro cuori e che, magari, a distanza di tanti anni, racconteranno a qualche amico o familiare con un sorriso nostalgico.

A volte si tratta di una bambina che riceve la bambola che ha sempre desiderato, quella che dormirà al suo fianco negli anni a venire, o magari una festa di compleanno in un posto magico, circondati dalle persone a cui si vuole più bene.

Una giovane mamma di 23 anni aveva proprio il desiderio di far celebrare alla figlia di 2 anni un compleanno magico e si era messa di impegno per organizzarlo al meglio.

Tuttavia, alla location si sono presentati soltanto due invitati su 10, senza neppure avvisare della propria assenza.

In un video pubblicato sul proprio account di TikTok, una mamma racconta la delusione provata nei confronti di tutti quei genitori che, senza neppure avvertire, hanno deciso di non presentarsi alla festa di compleanno della figlia di due anni.

Mentre inquadra il luogo dove è stato celebrato il compleanno, pieno di decorazioni principesche, cibo e tanti giochi per i bambini, la donna spiega: «Si sono presentati solo due su dieci e non sapevo se parlare o meno di questo aspetto perché non volevo circondare di negatività un momento così importante e speciale, ma alla fine ho deciso di farlo e il motivo è che credo ci siano tanti genitori ad aver avuto la mia stessa esperienza».

«Per me è stato un po' come l'avverarsi di un incubo - continua la mamma - dato che ho sempre avuto paura che succedesse una cosa simile. Comunque, abbiamo chiesto ai genitori di 10 bambini la conferma, perché si paga per persona, e si sono presentate solo la sua migliore amica dell'asilo insieme alla sorella maggiore. Gli altri non si sono neppure preoccupati di avvisare che non sarebbero venuti».

La situazione, poi, si è fatta ancor più assurda: «Circa cinque ore dopo la fine della festa un genitore mi ha mandato un messaggio che diceva: Scusa, stavo facendo un sonnellino». Fortunatamente, la bambina non si è buttata giù perché è ancora molto giovane e questo tipo di situazioni sono ancora di difficile interpretazione, per lei.

«Si è divertita tantissimo - conclude la mamma - e noi siamo molto grati a chi si è presentato e per il fatto che in quel giorno speciale fosse circondata da persone che la amano. E, genitori, per favore: siate migliori. Se proprio non potete andare, avvertite prima».