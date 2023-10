Insigne a Toronto con Gigi D'Alessio: «Fa bene al cuore»

Un pezzo di Napoli a Toronto. Anzi due. Perché con Lorenzo Insigne - in Canada da un anno per giocare tra le fila del Toronto FC - ora c'è anche Gigi D'Alessio. L'ex capitano del Napoli e il musicista napoletano posano insieme in una foto su Instagram: «Incontri che fanno bene al cuore» ha scritto Insigne dal suo account social.

Questa sera D'Alessio si esibirà proprio nella città canadese allo Universal Event Space in uno dei tanti suoi concerti lontano dall'Italia del tour 2023.