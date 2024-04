Antonella Clerici, il pranzo con tutto il cast di The Voice dopo la finale: da Clementino a Gigi D'Alessio

The Voice Senior, che ha visto trionfare Diana Puddu, è stata un'edizione di successo. Durante il programma di Antonella Clerici non sono mancate le frecciatine dei giudici al nuovo format di Canale 5, Io Canto Senior, accusato di essere molto simile a quello in onda su Rai 2. «Diffidate dalle imitazioni!», aveva detto Clementino, durante uno sketch.

Anche quest'edizione è giunta al termine tra emozioni, risate e tanto talento e Clerici ha organizzato un pranzo in campagna nella sua casa nel bosco per celebrare il successo di queste puntate. Da Gigi D'Alessio con la compagna incinta a Clementino.

C'erano proprio tutti... o quasi.

The Voice Senior

Uno degli ingredienti segreti per avere un buon risultato nello share di un programma è sicuramente quello di mettere insieme personaggi che si trovano a loro agio, si stimano a vicenda e non cercano di prevaricare l'uno sull'altro. I giudici di The Voice Senior e la conduttrice si sono sempre rispettati e divertiti tra di loro, l'atmosfera all'interno dello studio era giocosa, ma anche seria nei momenti più importanti. Clerici ha organizzato un bellissimo pranzo a casa sua, nel bosco, per festeggiare il successo di quest'ultima edizione, particolarmente premiata dagli ascolti e dal pubblico.

Chi mancava

Radunati intorno alla tavola imbandita c'erano proprio tutti: D'Alessio con la compagna Denise Esposito incinta, Clementino e tutta la troupe che lavora duramente alla resa finale del prodotto televisivo. Arisa è arrivata in ritardo. Assente Loredana Bertè. Come mai non era presente? Probabile che la cantante non abbia avuto modo di presenziare per altri impegni. I presenti non hanno rivelato nulla sulla sua assenza.