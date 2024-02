Gigi D'Alessio, la foto inedita con tutti i figli per il compleanno: «Il mio patrimonio»

Gigi D'Alessio ha appena compiuto 57 anni e per spegnere le candeline ha riunito i suoi cinque figli, avuti da più relazioni. Il cantante ha condiviso la foto con i figli su X e sul suo profilo Instagram, con una didascalia molto dolce: «Ecco il mio patrimonio».

Gigi D'Alessio si è circondato dei suoi 5 figli per spegnere le sue 57 candeline e loro sono accorsi per festeggiarlo. Il cantante è diventato papà per la prima volta di Claudio nel 1987, poi Ilaria e Luca (diventato famoso con il nome LDA) nati tutti dalla ex moglie, Carmela Barbato. Quindi il grande amore con Anna Tatangelo, durato 12 anni, da cui nel 2010 è nato Andrea. Infine la relazione con Denise Esposito da cui è arrivato il piccolo Francesco. Quest'ultima è nuovamente incinta e i due sono in attesa del loro secondo figlio insieme e sesto per il cantante napoletano.