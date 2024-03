Gigi D'Alessio, il sesto figlio sarà una femmina: «Ma non abbiamo ancora deciso il nome»

Gigi D'Alessio, in attesa del sesto figlio - il secondo con la compagna Denise Esposito - ha svelato in un'intervista il sesso del nascituro. «Per me sarà la sesta figlia… con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome», ha raccontato il cantante di 57 anni a Tv Sorrisi e Canzoni.

Dopo alcune indiscrezioni, la conferma dell'arrivo del secondo figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito, già genitori di Francesco, 2 anni, era arrivata di recente all'anteprima del film di Marco D'Amore dal titolo Caracas, dove il cantante aveva sfilato accanto alla compagna di 31 anni, che aveva mostrato il pancione.

Gigi D'Alessio papà e nonno

Gigi D'Alessio è papà anche di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato - e dalla relazione con Anna Tatangelo ha avuto il figlio Andrea (2010).

Di recente il cantante aveva pubblicato uno scatto con tutti i suoi figli, scrivendo: "Ecco il mio patrimonio".

Gigi D'Alessio sta per diventare anche nonno per la quarta volta: sua figlia Ilaria aspetta un bambino. Il cantante è già nonno di tre nipotine: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.