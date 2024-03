Perla Vatiero in lacrime dopo il gesto di Mirko Brunetti: «Non voglio essere il porto sicuro»

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, 4 marzo 2024, è andata in scena una situazione imbarazzante tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, con quest'ultimo che ha rifiutato di salutare direttamente l'ex fidanzata e lei che è scoppiata in lacrime di fronte alla decisione del ragazzo. L'intera situazione, tuttavia, ha acceso la discussione tra i telespettatori del reality show di Casa Mediaset, tra chi non crede affatto alla genuinità del pianto della Vatiero e chi invece si è accorto del gesto che il Brunetti ha fatto dopo il pianto di lei, abbandonando completamente lo studio. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo durante il serale di lunedì!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben