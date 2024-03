Gigi D'Alessio, nel nuovo singolo duetto con cantante misteriosa

Gigi D'Alessio riparte dal suo dialetto, anzi dalla lingua napoletana, sempre più al centro di una riscoperta che le ha permesso di riconquistare il ruolo che le appartiene, quello di lingua della canzone italiana. «Nu dispietto», in uscita venerdì 29 marzo è il primo inedito che farà parte del nuovo progetto discografico dell'artista, in uscita a maggio, prodotto da Adriano Pennino e distribuito da Sony Music. Canzoni pronte al debutto live in pizza del Plebiscito, con gli otto sold out in programma il 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 giugno e 16 giugno.

Il brano, è una canzone d'amore con , duettata con un'ospite misteriosa, che canta in perfetto napoletano. D'Alessio lascia agli ascoltatori il compito di indovinare il suo nome.