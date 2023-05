Francesco Da Vinci ai rapinatori: «Cambiate i vostri ideali»

«L'augurio che faccio a questi ragazzi è di cambiare i loro ideali. Napoli è la città dell'arte, dell'amore, della passione. Ci sono tante cose belle da fare, credo che ci sia per ognuno di noi una strada da percorrere», è questo il messaggio che ha voluto lanciare questa mattina Francesco Da Vinci a Storie Italiane su Rai1 condotto da Eleonora Daniele, rivolgendosi ai rapinatori che lo hanno aggredito qualche sera fa. Il giovane cantante, figlio di Sal Da Vinci, ha poi ripercorso in diretta quegli attimi di terrore: «Quella sera ero a cena insieme ad un amico, all'uscita dal ristorante siamo saliti in auto per fare rientro a casa e ci siamo ritrovati tre rapinatori addosso. Una scena di terrore, siamo stati aggrediti verbalmente e fisicamente. Uno si può fare tantissime idee ma non posso metterci la mano sul fuoco, senza una prova, che fosse un'azione premeditata o meno, ma da come si è svolta la situazione crediamo ci sia stata una sorta di avviso da parte di qualcuno che ci ha visti entrare e cenare nel locale», ha raccontato.

«A me hanno portato via un orologio che poi non era il famoso Rolex, ma un orologio di Bulgari del valore di 5 o 600 euro, e poi mi hanno sfilato i soldi dalla tasca. Secondo me credevano di trovare qualcosa di più prezioso…Magari essendo Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci, credevano di trovare qualche oggetto più prezioso, un bottino un po' più ricco. Ma io non sono quel tipo di persona che va in giro con oggetti sfarzosi, sono un ragazzo umile. Stranamente non ci hanno portato via l'auto, non erano lì per quello», ha detto. E infine ha aggiunto: «Questa storia ha fatto notizia, forse per la risonanza del nostro cognome nella città, ma queste sono cose che accadono quotidianamente. E io sono qui per dare voce a chi non ha voce, a coloro che non fanno notizia. Perché queste cose accadono spesso e dappertutto, ci tengo a precisarlo. Non è un fenomeno che riguarda Napoli, che anzi sta vivendo un momento magico e ha superato una prova importante con i festeggiamenti dello scudetto. Ci si aspettava qualcosa di peggio, e invece siamo stati abbastanza bravi, ed è stato bello».