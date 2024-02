«Father and Son»: l'ultimo spettacolo della rassegna musicale «Base per altezza»

Si conclude il 27 febbraio la prima edizione della rassegna musicale «Base per Altezza» con l'ulimo spettacolo in prrogramma: «Father and Son (inseguendo Chet Baker)» scritto da Stefano Valanzuolo. Sul palco, Antonello Cossia (recitante), Francesco Scelzo (chitarra) ed Enrico Valanzuolo (tromba).



È il quinto e ultimo appuntamento della prima edizione della rassegna musicale Base per Altezza quello in scena all’Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli.

Base per Altezza è una rassegna musicale di cinque concerti, realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” e organizzata dalla digital radio AudioLive FM. Si è aperta il 19 gennaio scorso con Brew 4et: a jazz event, seguito dal concerto del pianista Andrea Bacchetti che si è cimentato con le variazioni Goldberg di Bach e lo spettacolo di musica popolare Belladdio. Lo scorso 7 febbraio, grande successo anche per Erica Piccotti che si è esibita con le suites per violoncello di Bach.