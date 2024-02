Napoli, un mashup per i 70 anni della scomparsa di Edoardo Nicolardi

C’era una volta la colonna sonora di un lungometraggio coreano, «Sunny spots (or places) of the young» (1995), realizzata dal compositore norvegese Rolf Løvland. In un istante, il musicista napoletano Pasquale Cirillo, che ammira quel film in solitaria, percepisce una simbiosi underground e latente con «Voce ‘e notte» di Edoardo Nicolardi, di cui il 26 febbraio si celebrano i 70 anni dalla morte.

All’autore-giornalista-poeta di «’Mmiezz’ ô grano», «Tarantella ‘ntussecosa», «Testamento», «Quanno ‘o destino vò» e «Tammurriata nera», il pianista Cirillo dedica questo originale mashup ispirato dal concept dell’amore impossibile.

«Il film è un drama – commenta Pasquale Cirillo – e la nostra Voce ‘e notte è già un affresco tormentato. Armonicamente, il brano partenopeo e quello cinematografico esprimono una speciale comunione, una dose di romanticismo melodico assai affascinante. Condividono una intenzione concertata per così dire calma sullo spartito, che permette di entrare e uscire da ognuna delle due opere in maniera profondamente essenziale e naturale. Quasi annullando le reciproche identità. Altra cosa che mi rende felice in questo esperimento emozionale è il poter continuare la collaborazione con la fondazione Bideri, già avviata con la pubblicazione del mio album Intrecci».

Il mashup «Voce ‘e notte» / «Song from a secret garden» verrà divulgato ufficialmente sulle piattaforme digitali da lunedì 26 febbraio, data della scomparsa del poeta Edoardo Nicolardi, e sarà eseguito dal vivo per la prima volta nel concerto che Napulitanata – di cui Cirillo è un cardine – terrà sabato sera, 24 febbraio alle 21, nell’omonimo spazio sotto ai portici della galleria principe di Napoli. Ricordando che Napulitanata è, appunto, l’unica sala stabile dedicata al patrimonio della canzone napoletana d’arte esistente in città.