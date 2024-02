Teenage Dream Party, al Palapartenope è sold out la festa della musica anni 2000

Napoli si tuffa nell'atmosfera anni '90 e 2000 con la nuova edizione del Teenage Dream che, dopo il successo raccolto lo scorso anno nella doppia data al Duel di Pozzuoli, torna in grande stile sbarcando al Palapartenope. L'evento, che viene portato in giro per l'Italia, è uno dei più seguiti e apprezzati dalle nuove generazioni che hanno la possibilità di ripercorrere la propria infanzia ed adolescenza in un concerto che celebra la musica, le mode e i prodotti che hanno reso iconici i primi anni degli anni 2000. Partendo dai brani dance di quel periodo fino ad arrivare alle più celebri canzoni di film e cartoni animati, il Teenage Dream nel corso del tempo è diventato un evento in grado di unire tantissimi giovani.

La serata, che si terrà giovedì 22 febbraio al Palapartenope è già sold out da diversi giorni favorito dal passaparola che caratterizza eventi di questo tipo. L'enorme quantità di biglietti venduti lo scorso anno hanno spinto gli organizzatori a voler puntare su strutture più grandi in grado di accogliere un numero di spettatori maggiore.

A rendere il concerto (se così si può chiamare) ancora più interattivo e incentrato sul suo pubblico è la possibilità di potersi trasformare in un grandissimo karaoke collettivo.

Il Teenage Dream Party è una vera e propria festa anni 2000 fatta della musica da cameretta che ha cresciuto la maggior parte dei ragazzi appartenti alla generazione 90-2000 che hanno vissuto la loro infanzia con film d'animazione della Disney, pellicole prodotte da Disney Channel e quelle mode che hanno fatto la storia di quegli anni a cavallo del secolo.