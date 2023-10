Real Madrid-Osasuna 4-0, Bellingham fa altri due gol

Dopo le tre reti siglate al Napoli, stavolta il Real Madrid veleggia con un poker in Liga. I blancos battono 4-0 l'Osasuna nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali, protagonista assoluto ancora una volta è Jude Bellingham: l'inglese sigla la doppietta che spezza le gambe agli avversari e di fatto tiene il Real Madrid in testa alla classifica del campionato spagnolo.

Il Real, reduce dalla trasferta del Maradona, chiude i conti con Vinicius e Joselu nella seconda parte di gara. A lasciare ancora una volta il passo, invece, è l'Union Berlino: Gosens e Bonucci - primo gol su rigore per l'ex juventino - illudono, alla fine il Borussia Dortmund passeggia per 4-2. I tedeschi affronteranno due volte il Napoli in champions League dopo la sosta per le nazionali.