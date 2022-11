Gf Vip, Wilma Goich choc: «Daniele Dal Moro mi desidera. Ha 45 anni meno di me? Chi se ne frega»

È una Wilma Goich senza freni quella appena rientrata nella casa del Gf Vip dopo il Covid. L'ex di Edoardo Vianello ha letteralmente perso la testa per Daniele Dal Moro e non ne fa un segreto. La sua gelosia l'ha portata anche a insultare chiunque abbia provato ad avvicinarsi all'ex di Uomini & Donne.

La cantante, 77enne, si è confidata con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello raccontando di sentire che quel feeling instaurato con il coinquilino del Grande Fratello Vip, di 45 anni più giovane di lei, sia in qualche modo corrisposto. «Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Chi se ne frega della differenza d’età». E continua: «Lui può fare quello che vuole, ma io so, io so. Lui mi desidera» nè è certa e lo ripete piu' volte Wilma. Patrizia prova a placarla: «Sai che è amore?». Ma il cuore non sente ragione e la Goich è consapevolmente felice: «Sì, io si»