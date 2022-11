Antonella Clerici, rivelazioni intime sul sesso: «Non tutti i giorni come un tempo: conta la qualità»

In una lunga intervista al Messaggero, Antonella Clerici ha raccontato molte cose del suo privato. Cose anche piccanti, come il sesso. «A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?» rivela la conduttrice.

E, a proposito di trasgressione, Antonellina in passato aveva parlato di parrucche, stivali, travestimenti per rendere più calienti le nottate. «Certo, anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene assieme» ha dichiarato.

Oltre al sesso, Clerici ha parlato anche di menopausa e chirurgia estetica. La conduttrice ha ammesso di fare uso di piccoli ritocchi ma senza esagerare. Ha cominciato a ricorrere a qualche ritocchino a 40 anni e consiglia di fare piccole modifiche piuttosto che grandi interventi che mutano completamente i connotati: «Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…».

E su un suo possibile ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo, Clerici dice di essere disposta a farlo, magari per finire la carriera: «Vedremo, magari un giorno come addio alla tv. Comunque non sono avida: ho già fatto tutto e sto benissimo così».