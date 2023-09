Marrageddon, il festival di Marracash a Milano e Napoli live su Twitch con Amazon Music Italia

Il Festival ideato da Marracash, il King del Rap italiano, prodotto da Friends & Partners, già completamente sold out a Milano con 84.000 presenze, sarà trasmesso live e in esclusiva sul canale Twitch di Amazon Music Italia il 23 e il 30 settembre 2023. Amazon Music Live permetterà ai fan di assistere a un evento senza precedenti per la scena urban nazionale. Per entrambe le date, lo streaming inizierà alle ore 16.10 e sarà presentato da due host d’eccezione: Homyatol e Panetty. I due streamer, in diretta dal backstage del festival, condivideranno spoiler esclusivi e interviste. La diretta di tutti i set degli artisti che saliranno sul palco di Marrageddon sarà live dalle ore 16.40 e il live streaming sarà disponibile gratuitamente per tutti i fan sul canale Twitch di Amazon Music Italia.

Credits Ufficio Stampa: foto di Andrea Bianchera