Più di un più di un mese e comunque entro due mesi. Sulla riapertura della Cilentana iniziano ad arrivare notizie più confortanti. Dopo il sopralluogo eseguito sul viadotto Acquarulo, l’ingegnere dell’Anas Nicola Montesano non si è sbilanciato sui tempi di ultimazione dei lavori ma ha spiegato che si interverrà solo sul pulvino interessato dai problemi strutturali, per cui il cantiere potrebbe essere aperto e chiuso in pochi mesi. Per ogni certezza si dovrà aspettare il cronoprogramma che sarà comunicato a breve. Il traffico continua ad essere deviato sulla statale 18 nel tratto tra Vallo della Lucania e Massicelle.

Con la fine delle festività di Natale e il ritorno all’attività lavorativa iniziano a registrarsi i primi problemi. Nella giornata di ieri, un imprevisto ha causato notevoli disagi per gli automobilisti in transito sul tragitto alternativo, che in teoria avrebbe dovuto facilitare la circolazione. All’altezza di Cuccaro Vetere il tratto stradale, è stato interessato da un incidente che ha portato al blocco totale del traffico per oltre mezz’ora. La situazione si è complicata quando un mezzo pesante si è incagliato in una curva. L’incidente ha causato il completo blocco del traffico, creando code e ritardi significativi per coloro che si trovavano in viaggio. Le autorità locali sono intervenute per gestire la situazione. Squadre di soccorso, forze dell’ordine e personale specializzato sono stati mobilitati per garantire una rapida risoluzione dell’emergenza. Intanto ogni mattina la polizia ferroviaria, gli agenti di polizia municipale, la protezione civile e il personale di Busitalia sono presenti presso lo scalo ferroviario di Vallo Castelnuovo per l’arrivo e partenza degli studenti che dal Basso Cilento devono raggiungere gli istituti scolastici di Vallo della Lucania e Vallo Scalo.

La macchina organizzativa sta funzionando. I ragazzi, oltre 600, e i docenti in arrivo da Palinuro, Camerota e Pisciotta, devono far suonare la sveglia all’alba ma a bordo dei due treni regionali speciali in partenza da Pisciotta alle 7.13 e alle 7.30 arrivano puntuali alla stazione di Vallo, dove ad attenderli ci sono le navette di Busitalia. L’auspicio dei ragazzi è quello di tornare presto a ripercorrere la Cilentana e di tornare a viaggiare sui pullman per l’intero tragitto ma non lamentano nessun disagio particolare in merito all’organizzazione dei bus che di buon mattino li accompagnano alla stazione di Pisciotta, al trasferimento in treno e al servizio fornito dalle navette di Busitalia.

«Non ci aspettavamo una simile assistenza - sottolinea una studentessa - tanto personale tutto a disposizione».