Giungano, auto vola giù dal ponte per 10 metri: feriti due stranieri

Hanno fatto con l’auto un volo di oltre 10 metri, andandosi a schiantare al suolo. Pauroso incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 137, a Giungano. Ferite le due persone a bordo del veicolo, una Mercedes, che sono state trasportate d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I due immigrati marocchini, per cause ancora in corso di accertamento, hanno sfondato il parapetto del ponte lungo l’arteria provinciale, facendo un volo giù per una decina di metri, prima di schiantarsi al suolo. I due stranieri entrambi 50enne e residenti a Capaccio Paestum, sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Scalo ed Agropoli, e tradotti in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli ed i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, che hanno eseguito i rilievi del sinistro.